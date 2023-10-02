الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف أثرت الكوارث الطبيعية على المغرب وليبيا؟

زلزال المغرب وعاصفة
زلزال المغرب وعاصفة دانيال.. كيف أثرا على ليبيا والمغرب؟

كشفت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الآثار المباشرة وغير المباشرة التي أحدثتها الكوارث الطبيعية على كل من دولة المغرب ودولة ليبيا. 

وأوضحت الدراسة بعنوان "الكوارث الطبيعية تهدد الاقتصادات العربية" للباحث محمد صبري أن التغير المناخي تسبب في إحداث ظواهر طبيعية كارثية، حيث إنه في الفترة الأخيرة حدثت كارثتان طبيعيتان في دولتين مختلفتين كان يفصل بينهما يومان فقط؛ وهما زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا.

زلزال المغرب

في يوم 8 سبتمبر الماضي تعرضت دولة المغرب لأسوأ زلزال، وهو زلزال بقوة 7 درجات في عدة مدن، وتسبب في العديد من الخسائر أبرزها ضرب الاقتصاد المغربي الذي يعاني من التضخم، بالإضافة إلى حجم الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة بالمغرب والبنية التحتية الخاصة بها، حيث تشير التقديرات إلى أن الزلزال دمر 40 منطقة و600 ألف وحدة سكنية و500 مدرسة بالكامل.

كما أن إحدى هذه الخسائر المباشرة أيضًا هي تكلفة إعادة إعمار مناطق الزلزال التي ستحتاج إلى 5 أو 6 سنوات بخسائر من المرجح أنها تصل إلى 10 مليارات دولار. 

أما عن الخسائر غير المباشرة الناجمة عن زلزال المغرب، فتكن في تضرر قطاع السياحة في البلاد، حيث تزامن حدوث الزلزال مع ذروة موسم السياحة في المغرب، وبالتالي إن متوسط الخسائر الممكنة تصل إلى 3 مليارات دولار فيما يخص السياحة.

العاصفة دانيال

أعربت الدراسة عن أسفها قائلة إن العاصفة دانيال تسببت في خسائر كارثية في شرق ليبيا، حيث تسببت الفيضانات التي خرجت من رحم العاصفة في تدمير السدود وأحياء بأكملها في العديد من المدن الساحلية، كما قد كشفت العاصفة عن ضعف البنية التحتية في البلاد، حيث أكد المواطنون سوء الخدمات اليومية في البلاد مثل الكهرباء والمياه والصحة والنقل والطاقة والتعليم.

أما عن الخسائر المباشرة التي نجمت عن العاصفة دانيال، فتبدأ بدمار البنية التحتية في مناطق العاصفة، حيث انهارت آلاف المنازل والبنايات وصلت إلى 4 آلاف منزل دُمرت بالكامل و11 ألف منزل دُمرت بشكل جزئي، وأيضًا خسائر في القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية بسبب تجريف مساحات شاسعة من الأراضي، هذا بالإضافة إلى خسائر المواطنين من متاجر وسيارات وغيرها.

وعن الخسائر غير المباشرة، قالت الدراسة إن ليبيا تعرضت لخسائر زراعية وتجارية، حيث إن مدينة درنة التي تأذت بشكل كبير من العاصفة تعتبر من أهم المناطق التجارية والزراعية في ليبيا، وتشير التقديرات إلى أن ليبيا خسرت 30 ألف رأس من المواشي والأغنام و10 مناطق زراعية في شرق البلاد بخسائر بنسبة 30%.

زلزال المغرب العاصفة دانيال الكوارث الطبيعية التغير المناخي المغرب ليبيا

مواد متعلقة

هل يحتاج العالم ثورة خضراء ثانية؟ دراسة تجيب

مميزات عديدة وخطر وشيك بالمدن الجديدة في مصر.. دراسة توضح

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

"سيدات عظيمات".. زوجات شهداء أكتوبر: رجالنا أقسموا على تحرير الأرض ولو كان الثمن أرواحهم

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعى: أصيب بنزيف من شدة الحزن بعد «67».. وتنبأ باستشهاده فى «73»

تأثيرات انقلاب الجابون على علاقتها بفرنسا.. دراسة توضح

تصعيد محكوم.. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

هل ستتحول "طالبان باكستان" من تنظيم إرهابي إلى فاعل سياسي؟ دراسة توضح

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 أطفال بالتجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

"كولر" مصدوم من لاعبى الأهلى الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودي

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً