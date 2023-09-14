الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مناخى: زلزال المغرب عنيف ولم تشهده الكرة الأرضية منذ 200 سنة

زلزال المغرب
زلزال المغرب

علق د.مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، علي زيادة الكوارث الطبيعية مؤخراً في عدد من مناطق العالم ومدى استعداد الدول العربية لهذه الكوارث الطبيعية.

وقال علام، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن تسونامي الذي حدث في جنوب شرق آسيا بدأ بزلزال في قاع البحري وكان ظاهرة غريبة.

أضاف أن تسونامي المياه والزلزال دخل للأرض لمسافة 700 كيلو متر، موضحاً أن العلماء منذ 25 سنة حذروا من الظواهر الجامحة وأن شيئا ما قد تغير في كل النظم البيئية وتغير حاد جداً.

أشار إلى أن هناك اضطرابا في المناخ غير مسبوق، لافتاً إلى أن عواقب زلزال المغرب بدأ يظهر في ظاهرة تيارات البحر العنيفة التي ظهرت في ليبيا، وأن هناك علاقة ترابطية بين ما حدث في المغرب وليبيا.

أكد أن زلزال المغرب من أعنف الزلازال التي حدث في الكرة الأرضية منذ أكثر من 200 سنة، لأن حمل المحيط الأطلنطي يحدث زلزالا وظواهر جامحة عنيفة.

وتابع "منطقة مطوبس ورشيد تشهد ظواهر عنيفة من رياح وأعاصير قوية في شدتها وغير عادية، لأن الموج نحر الرمال فقامت الدولة بعمل حواجز لصد عنف المياه عن الإسكندرية، لا يوجد شخص في العالم يستطيع التنبؤ بالزلازل وده من رحمة ربنا".

زلزال المغرب فضائية الحياة الحياة اليوم مجدي علام

مواد متعلقة

كاتبة صحفية: مصر حركت جيشًا كاملًا لإغاثة الليبيين

خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبى على أمريكا

"العربى للدراسات": السيسى على رأس المتابعين لجهود فرق الإغاثة فى ليبيا

معركة ضد البطالة.. جهود "حياة كريمة" في محافظات الصعيد (فيديو)

"المشهد مؤلم".. جابر القرموطى: مصر قادرة على إغاثة الأخوة العرب

"الفرصة".. منافسة نارية بين مشروعات "تراستون إيجى" و"ترامب الأمل"

"الفرصة".. "تراستن إيجى" تعزز دور المرأة فى التصنيع الزراعى

"الفرصة".. "رامب الأمل" تساعد ذوى الهمم على ركوب السيارة بالكرسى المتحرك

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس