خبير مناخى: زلزال المغرب عنيف ولم تشهده الكرة الأرضية منذ 200 سنة

علق د.مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، علي زيادة الكوارث الطبيعية مؤخراً في عدد من مناطق العالم ومدى استعداد الدول العربية لهذه الكوارث الطبيعية.

وقال علام، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن تسونامي الذي حدث في جنوب شرق آسيا بدأ بزلزال في قاع البحري وكان ظاهرة غريبة.

أضاف أن تسونامي المياه والزلزال دخل للأرض لمسافة 700 كيلو متر، موضحاً أن العلماء منذ 25 سنة حذروا من الظواهر الجامحة وأن شيئا ما قد تغير في كل النظم البيئية وتغير حاد جداً.

أشار إلى أن هناك اضطرابا في المناخ غير مسبوق، لافتاً إلى أن عواقب زلزال المغرب بدأ يظهر في ظاهرة تيارات البحر العنيفة التي ظهرت في ليبيا، وأن هناك علاقة ترابطية بين ما حدث في المغرب وليبيا.

أكد أن زلزال المغرب من أعنف الزلازال التي حدث في الكرة الأرضية منذ أكثر من 200 سنة، لأن حمل المحيط الأطلنطي يحدث زلزالا وظواهر جامحة عنيفة.

وتابع "منطقة مطوبس ورشيد تشهد ظواهر عنيفة من رياح وأعاصير قوية في شدتها وغير عادية، لأن الموج نحر الرمال فقامت الدولة بعمل حواجز لصد عنف المياه عن الإسكندرية، لا يوجد شخص في العالم يستطيع التنبؤ بالزلازل وده من رحمة ربنا".