الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاهد.. قصة فتاة خطفها زلزال المغرب قبل استلام عملها بأيام

فتاة خطفها زلزال
فتاة خطفها زلزال المغرب

عرضت قناة "العربية" قصة جديدة من قصص زلزال المغرب المؤثرة وبالتحديد في منطقة "أمزميز"، عندما تسلقطت المذيعة أعلى إحدى المنازل المنهارة بفعل الزلزال المدمر، وهو مكون من طابقين.

أضافت أن المنزل مكون من جزأين الأول كان يعيش به خمسة أفراد نجا منهم اثنان فقط، أما القسم الأخر كان يعيش فيه أربعة نجا الجميع، مشيرة إلى أن أعلى المنزل استطاع حماية طفل عمره 5 سنوات بعد تمكنه من الهرب والاختباء أعلى المنزل وحماه السقف، وكانت والدته وشقيقته علىبعد متر ونصف فقط منه ولكنهما سقطتا أسفل الركام.

وكانت شقيقته غزلان على موعد في عملها الأول يوم الاثنين في جمعية السبيل التربوية، ولكن القدر لم يمهلها ورحلت يوم الجمعة.

محتويات حقيبة الفتاة الراحلة

وفتحت المذيعة حقيبة يد الفتاة الراحلة لتجد فيها مذكرة لإدارة الوقت، وأخرى تتحدث عن التخطيط الاستراتيجي لأحلامها المتعلقة بالجانب المهني والشخصي.

قناة العربية زلزال المغرب عملها الأول حماية طفل منطقة أمزميز المنازل المنهارة

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