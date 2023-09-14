غالى لطيف: فرق طبية نفسية لمتابعة حالة الأطفال الناجيين من زلزال المغرب

قال غالي لطيف، منسق الجمعية المغربية للتربية والطفولة، إنه تم توجيه نداء لكل الجمعيات والمؤسسات الإنسانية المعنية بالطفولة لنجدة أطفال المغرب ضحايا الزلزال.

الزلازل والكوارث الطبيعية تثير الفزع والرعب في حياة الأطفال

وأضاف، خلال تصرحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تشكيل فرق طبية نفسية لمتابعة حالة الأطفال الناجيين من الزلزال حتى لا يتعرضون لمشاكل نفسية بالمستقبل، مؤكدًا أن حالات الزلازل والكوارث الطبيعية تثير الفزع والرعب في حياة الأطفال، وقد تسبب بعض الحالات النفسية لهم مما يستدعي تدخل الأطباء والمعالجين النفسيين.

وتابع: "الكارثة أن الأطفال لا تستوعب مثل هذه الحالات، فطفولتهم معرضة لكوارث، ولابد من التعامل معها بشكل حذر".

يذكر أن حصيلة ضحايا زلزال المغرب ارتفعت إلى 2901 قتيل وأكثر من 5500 جريح.