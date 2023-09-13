الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على سواحل البحر الأحمر (صورة)

هزة أرضية
هزة أرضية

شهدت سواحل البحر الأحمر هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، ضمن 4 هزات ضعيفة وقعت في الساعات الماضية.

ووفقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت بالقرب من مساكن الحمراوين في البحر الأحمر، الساعة الثانية عشر ودقيقتين بعد منتصف الليل، بقوة 2.38 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عمق 20.86 كيلومتر، على بُعد 72 كيلومتر من مدينة القُصير.

وفي الساعة السابعة صباحًا؛ وقعت هزة أرضية ثانية على سواحل البحر الأحمر على بُعد 133 كيلو مترًا من مدينة شلاتين، بقوة 1.29 درجة على مقياس ريختر، وعمق 2.41 كيلو متر. وتلتها هزة أرضية ثالثة في الساعة الثامنة و27 دقيقة في نطاق المملكة العربية السعودية.

ووقعت الهزة الأرضية الرابعة في الساعة التاسعة و39 دقيقة بقوة 1.68 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عمق 10.47 كيلومتر، ووقعت في محافظة جنوب سيناء.

ولم ترد أي بيانات بشأن الشعور بالهزات الأرضية الأربعة، حيث تُصنف هذه الهزات بأنها ضعيفة، حيث إنها دون الثلاث درجات، وتقع ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في هذه المنطقة، والتي يعتبر النشاط الزلزالي فيها ضعيفًا.

آثار زلزال المغرب

يذكر أن المغرب سجل زلزالًا قويًا قبل أيام، تسبب في وقوع نحو 2500 قتيل، وآلاف الجرحى، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وجاء مركز الزلزال في إقليم الحوز الذي يُعرف بتضاريسه الوعرة، حيث وقع بقوة 7.2 درجة، ووقع الضحايا في أقاليم الحوز، تارودانت، شيشاوة، ورزارات، بعمالة مراكش، أزيلال، اليوسفية، أغادير إدواتنان، الدار البيضاء الكبرى.

خريطة مأخوذة من بيانات محطات الزلازل المصرية، توضع الهزات الأرضية التي وقعت في سواحل البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.
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