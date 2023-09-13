الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عاجل.. "البحوث الفلكية" يحذر من الزلازل القادمة من السعودية واليونان (فيديو)

الزلازل
الزلازل

تحدث الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الزلازل المؤثرة في مصر، مؤكدًا أن زلزال المغرب مهما بلغت قوته لن  يكون له أي تأثيرات على مصر وذلك لبعد المسافة.  

وقال الحديدى، فى تصريحات تليفزيونية، "يمكننا القلق حال حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه سيكون لها تأثير مباشر على مصر".

وأضاف: "زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر وذلك لبعد المسافة، ولكن نقلق من حدوث الزلازل القادمة من السعودية وشمال مصر من اليونان".

وتابع: "الزلازل بتاعتنا على قدنا، وبقول لأهالينا متقلقوش واطمنوا إحنا بعيد عن الزلازل التدميرية".

زلزال المغرب هو الأكبر منذ 1960 

يذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب، فجر السبت الماضي، هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أغادير، وحصد 2497 قتيلا على الأقل، و2476 جريحا، وفق أحدث إحصائية صدرت اليوم عن وزارة الداخلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدًا، وذلك بعدما أعلن التليفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد القتلى إلى 2681.

وأضاف الناطق باسم الحكومة في تصريحات له: سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وقال إن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل.

كما أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيرًا إلى قرب عودة الخدمات لمراكش في أسرع وقت.

كذلك قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه ستتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتا إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

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