قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

قال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير غولان، في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف العبرية، إن إسرائيل دولة ضعيفة، ولا تستطيع استكمال مسيرتها دون سند أمريكي، في ظل حربها داخل قطاع غزة ضد حركة حماس.

حرب مجنونة

وأوضح يائير غولان، المسئول الإسرائيلي السابق، أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة المحتجزين، لأن هذا هو الأمر المهم، مشيرًا إلى فقدان إسرائيل العديد من خيرة أبنائها، بسبب حرب غزة المجنونة.

وتابع يائير غولان: "لا أرى إنجازات أو تقدمًا على أرض الواقع بخصوص استعادة المحتجزين، والتحرّك العسكري الذي يشارك فيه عدد غير قليل من الألوية والفرق، لا أرى إلى أين سيؤدي في النهاية".

وأضاف يائير غولان: "كلما واصلنا القتال سوف يتعمّق الضرر، ولكن على الدولة الجادة والحكومة الجادة أن تقول: "ماذا بعد؟"، "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟"و"هل هذا الأمر يتوافق مع إطلاق سراح المختطفين؟".

تبادل محتجزين بين إسرائيل وحماس

وأكد نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لن تكون هناك صفقة تبادل محتجزين دون وقف لإطلاق النار كما طلبت حماس، وعلينا التعاون مع حماس لتوقيع صفقة، فحماس وحدها القادرة على إطلاق سراح المختطفين.

وأشار إلى أن هذه الحرب بدأت بفشل ذريع لدولة إسرائيل، وكشفت أنها دولة ضعيفة بسبب استمرارها في القتال، وهي غير قادرة على الوقوف بمفردها في مواجهة أعدائها، وتحتاج إلى رعاية أمريكية.

واختتم نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحاته، قائلًا: "منذ عام 2009، توقفت دولة إسرائيل فعليًا عن الانخراط في المجال السياسي، لقد أوقفت هذا الموضوع تمامًا".

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

وسبق وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن محادثات تبادل المحتجزين الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لم تحرز أي تقدم حتى الآن، في ظل تزايد خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة العبرية، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمزيد من الضغط على الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن حركة حماس صامدة تمامًا أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات الاحتلال.