الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في ذكرى احتلاله.. وكالة الأنباء السورية: "الجولان" جزء لا يتجزأ من سوريا

هضبة الجولان
هضبة الجولان

بثت وكالة الأنباء السورية "سانا"،  اليوم الخميس، تقريرا بمناسبة مرور 42 على احتلال هضبة الجولان، وقالت خلاله "إنه على الرغم من مرور 42 عامًا على إعلان الاحتلال الإسرائيلي قراره الباطل بضم الجولان وفرض قوانينه وولايته عليه ورغم اعتداءاته وممارساته القمعية ومحاولاته تنفيذ مخططاته الاستيطانية، إلا أن أبناء الجولان يواصلون ثباتهم وصمودهم بمواجهة همجية الاحتلال مفشلين مخططاته التهويدية وآخرها إحباطهم في يونيو الماضي محاولته إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية".

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السورى

انتماء أهلنا في الجولان المحتل لوطنهم وتمسكهم بهويتهم ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ثابت

وذكرت الوكالة، في تقريرها، "أن انتماء أهلنا في الجولان السوري المحتل لوطنهم وتمسكهم بهويتهم ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ثابت لا يتزعزع، فالجولان سيبقى عربيًا سوريًا وسيزول عنه الاحتلال مهما طال الزمن، وهذا الموقف ثابت لهم ويعبرون عنه يوميا مؤكدين رفضهم جميع قرارات الاحتلال وإجراءاته واستمرارهم في النضال حتى عودة الجولان كاملًا إلى حضن الوطن".

 تصعيد الاستيطان وتهجير الأهالي قسريًا وتجريف القرى والبلدات وإقامة مستوطنات على أنقاضها

 وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن القرار الذي أصدره الاحتلال في 14 ديسمبر عام 1981 جاء في إطار اعتداءاته المستمرة بحق الجولان وأهله التي بدأت منذ احتلاله في يونيو عام 196، والمتمثلة بتصعيد الاستيطان وتهجير الأهالي قسريًا وتجريف القرى والبلدات وإقامة مستوطنات على أنقاضها.
وأشارت إلى أن هذا القرار الباطل، قوبل برفض دولي واسع، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي بعد ثلاثة أيام على صدوره، القرار 497 الذي يؤكد هوية الجولان العربية السورية، وأن قرار الاحتلال ملغى وباطل وليس له أي أثر قانوني، لكن قرار المجلس بقي حبرًا على ورق كحال مئات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها أجزاء من الأراضي العربية بسبب دعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للاحتلال وتأمينهم الحماية له في مجلس الأمن.

txt

القاهرة الإخبارية: أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة


وقالت الوكالة السورية: "إن أهلنا في الجولان واجهوا قرار الاحتلال بالثبات على أرضهم مؤكدين تمسكهم بالوثيقة الوطنية التي أصدروها في 25 مارس 1981 ونصت على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأهله لا تزول وتنتقل من الآباء إلى الأبناء، وأن أرضهم ملكية مقدسة وكل من تسول له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن شبر منها للاحتلال يرتكب جريمة كبرى بحق وطنه وخيانة وطنية لا تغتفر".
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إن سوريا تؤكد باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه بكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقًا أبديًا لا يسقط بالتقادم، كما تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا قرارات بأغلبية الدول الأعضاء تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497، وأحدث قراراتها بهذا الشأن صدرت في 28 نوفمبر الماضي".

 

هضبة الجولان ضم الجولان أبناء الجولان مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الجولان العربية السورية

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

عاجل.. انقلاب أمريكي ضد إسرائيل.. الأسئلة الصعبة تضع الاحتلال في ورطة

وفاة عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر إثر تعرضه لأزمة صحية

رفض حضور التحقيقات.. تفاصيل إحالة رضا عبدالعال للمحاكمة بتهمة سب نجوم الأهلى

مصر تمد موعد مزايدة الذهب "في أغنى مناطقه" استجابة لطلبات عالمية

"سى إن إن": غضب إسرائيلى من إلغاء رحلة رئيس الموساد إلى قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة