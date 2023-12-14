في ذكرى احتلاله.. وكالة الأنباء السورية: "الجولان" جزء لا يتجزأ من سوريا

بثت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، تقريرا بمناسبة مرور 42 على احتلال هضبة الجولان، وقالت خلاله "إنه على الرغم من مرور 42 عامًا على إعلان الاحتلال الإسرائيلي قراره الباطل بضم الجولان وفرض قوانينه وولايته عليه ورغم اعتداءاته وممارساته القمعية ومحاولاته تنفيذ مخططاته الاستيطانية، إلا أن أبناء الجولان يواصلون ثباتهم وصمودهم بمواجهة همجية الاحتلال مفشلين مخططاته التهويدية وآخرها إحباطهم في يونيو الماضي محاولته إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية".

انتماء أهلنا في الجولان المحتل لوطنهم وتمسكهم بهويتهم ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ثابت

وذكرت الوكالة، في تقريرها، "أن انتماء أهلنا في الجولان السوري المحتل لوطنهم وتمسكهم بهويتهم ورفضهم للاحتلال الإسرائيلي ثابت لا يتزعزع، فالجولان سيبقى عربيًا سوريًا وسيزول عنه الاحتلال مهما طال الزمن، وهذا الموقف ثابت لهم ويعبرون عنه يوميا مؤكدين رفضهم جميع قرارات الاحتلال وإجراءاته واستمرارهم في النضال حتى عودة الجولان كاملًا إلى حضن الوطن".

تصعيد الاستيطان وتهجير الأهالي قسريًا وتجريف القرى والبلدات وإقامة مستوطنات على أنقاضها

وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن القرار الذي أصدره الاحتلال في 14 ديسمبر عام 1981 جاء في إطار اعتداءاته المستمرة بحق الجولان وأهله التي بدأت منذ احتلاله في يونيو عام 196، والمتمثلة بتصعيد الاستيطان وتهجير الأهالي قسريًا وتجريف القرى والبلدات وإقامة مستوطنات على أنقاضها.

وأشارت إلى أن هذا القرار الباطل، قوبل برفض دولي واسع، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي بعد ثلاثة أيام على صدوره، القرار 497 الذي يؤكد هوية الجولان العربية السورية، وأن قرار الاحتلال ملغى وباطل وليس له أي أثر قانوني، لكن قرار المجلس بقي حبرًا على ورق كحال مئات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن اعتداءات إسرائيل واحتلالها أجزاء من الأراضي العربية بسبب دعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للاحتلال وتأمينهم الحماية له في مجلس الأمن.



وقالت الوكالة السورية: "إن أهلنا في الجولان واجهوا قرار الاحتلال بالثبات على أرضهم مؤكدين تمسكهم بالوثيقة الوطنية التي أصدروها في 25 مارس 1981 ونصت على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا وأن الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لأهله لا تزول وتنتقل من الآباء إلى الأبناء، وأن أرضهم ملكية مقدسة وكل من تسول له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلى عن شبر منها للاحتلال يرتكب جريمة كبرى بحق وطنه وخيانة وطنية لا تغتفر".

واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إن سوريا تؤكد باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه بكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقًا أبديًا لا يسقط بالتقادم، كما تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا قرارات بأغلبية الدول الأعضاء تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497، وأحدث قراراتها بهذا الشأن صدرت في 28 نوفمبر الماضي".