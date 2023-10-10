القاهرة الإخبارية: أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه هضبة الجولان المحتلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

واستعرضت الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية؛ للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.