الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الاتصالات فى غزة بشكل شبه كامل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت  دانا أبوشميسة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إنّ الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل.

وأضافت أبوشميسة، لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على غزة، والقصف الاسرائيلي مستمر على القطاع من جميع الاتجاهات.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى وانتشال الشهداء، مشيرةً إلى وجود هدوء حذر يخيم على سماء القس في الوقت الحالي. 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة انقطاع التيار الكهربائي الغارات الإسرائيلية

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