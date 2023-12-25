الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في نهاية سنة.. إليك قرارات يجب إضافتها إلى قائمة العام الجديد

الصحة النفسية
الصحة النفسية

مع اقتراب العام من نهايته وبدء عام آخر في غضون أيام قليلة، حان الوقت للنظر إلى الوراء وتذكر الأوقات الجيدة والأوقات غير الجيدة والتمسك بالدروس التي علمتها لنا الحياة خلال هذا العام، مع الوعد لانفسنا بنمط حياة أفضل.

وبحسب موقع Hindustan times فإن الاهتمام بصحتنا النفسية أكثر من أي شيء آخر وإعطاء الأولوية لسلامتنا العقلية وصحتنا العاطفية، من المهم أن نخطو إلى العام المقبل ونحاول تنمية حياة أفضل لأنفسنا.

مع تقدمنا في السن لمدة عام آخر نحاول اكتشاف حياة أفضل، فإن اتخاذ بعض القرارات بشأن العناية بصحتنا العقلية يمكن أن يؤدي إلى تسريع اتخاذ القرارات الجيدة.

وفيما يلي بعض القرارات المتعلقة بصحتنا العقلية والتي يجب أن ندرجها في قائمة قرارات العام الجديد وهي كالتالي:

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الاعتناء بأنفسنا جسديًا: 
من تناول الطعام الصحي إلى التأكد من أن لدينا روتين تمرينات رياضية صحية، فإن الاهتمام بصحتنا الجسدية يساعدنا على التمتع بصحة عقلية وعاطفية أفضل.

الوعي الذاتي:
بينما نقرأ ونتعلم المزيد عن أهمية الصحة العقلية الجيدة، نحاول أن نفهم أنفسنا بشكل أفضل ونعرف ما الذي يناسبنا.

الحد من وقت الشاشة: 
العالم ملئ بالصخب والشاشات؛ تضيف وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة إلى الشعور بالتوتر والقلق في بعض الأحيان، يجب أن نحاول الابتعاد عن الشاشة قدر الإمكان والاستمتاع باللحظات الواقعية مع من نحب.

كن لطيفًا مع نفسك:
يجب أن نتجنب النقد الذاتي القاسي، وبدلًا من ذلك نتعلم قبول أنفسنا كما نحن وأن نكون أكثر لطفًا مع أنفسنا.

- ممارسة الهوايات: 
الهوايات تضمن لنا الاستمتاع بالوقت في القيام بالأشياء التي نحبها أكثر، ويمكن أن يمنحنا أيضًا شعورًا بالإنجاز.

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التأمل: 
ممارسة اليقظة الذهنية والوعي الذاتي والتأمل يمكن أن تساعدنا على الشعور بمزيد من الثبات والسعادة في الوقت الحاضر.

الحد من التدخين:
يمكن أن تؤدي زيادة التدخين، إلى جانب كونه غير صحي للصحة البدنية، إلى زيادة القلق والاكتئاب.

إعطاء الأولوية للنوم: 
على الرغم من أن النشاط والقيام بالمهام اليومية مطلوبان، إلا أنه من المهم بنفس القدر أخذ قسط من الراحة وإعادة شحن الجسم والعقل، إن الحصول على نوم صحي لمدة تتراوح من ٧ إلى ٨ ساعات يوميًا يساعدنا على الشعور بالتحسن.

الشعور بالامتنان:
ممارسة الامتنان تساعدنا على أن نكون أكثر شكر لما لدينا، وهذا يخلق أيضًا شعورًا عميقًا بالسعادة والرضا.

تحدي أنفسنا: 
إن كوننا أكثر تفاؤلًا وتحدي ألنفسنا يساعدنا ذلك على استكشاف طرق جديدة ومعرفة إمكانايتنا بشكل أفضل.

القلق التخلص من التوتر والقلق “اليقظة العقلية ” النوم التدخين

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