الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فقدان عزيز والتنمر المستمر.. أبرز عوامل تدهور الصحة النفسية (فيديو)

الصحة النفسية
الصحة النفسية

قال الدكتور هشام ماجد، استشاري الطب النفسي، إن الصحة النفسية هي حالة من القدرة على التكيف مع متطلبات الحياة على حسب الإمكانيات المتاحة، موضحًا أن أي إنسان له إمكانيات جسدية وإمكانيات عقلية كالثقافة والتعليم وهناك أيضًا إمكانيات مادية.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، خلال لقائه في برنامج " صباح الورد" والمُذاع على قناة "ten"، اليوم الأربعاء، أنه من الطبيعي أن ينتاب الإنسان الحزن والقلق والغضب، في وجود مؤثرات يمكنها أن تسهم في حدوث ذلك، ولكن قد تؤدي بعض العوامل إلى الدخول في حلقة مفرغة من المشاعر السلبية التي يصعب التخلص منها، وحينها يحب أن تعرف كيف تغير حالتك النفسية؟ ولكن مع فهم الأسباب أولًا.

وعن أهم العوامل التي تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية، هو فقدان شخص عزيز أو قريب، والفجيعة والصدمة الناتجة عنه، والتعرض للإساءة والعنف أو الصدمة خلال فترة الطفولة، التعرض للوصم والعزلة الاجتماعية بسبب مرض أو فعل غير مقبول، التعرض للتمييز والعنصرية والتنمر المستمر، الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفقدان الوظيفة التي تؤدي للديون والفقر والحرمان، وإهمال الصحة البدنية، وأيضًا الإجهاد الشديد بدنيًا والتعرض لضغوطات على مدى طويل، وتقديم رعاية صحية لشخص مريض فترة طويلة من الزمن.

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