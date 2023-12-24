نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يطلع على خطط وبرامج المفوضية القومية للحدود

اطلع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، على خطط وبرامج ومشروعات المفوضية القومية للحدود.

وأكد عقار خلال لقاءه اليوم بمدينة بورتسودان، رئيس المفوضية القومية للحدود عبد الناصر عبد القادر، اهتمام الدولة ودعمها للمفوضية ومعالجة المعوقات التي تواجهها لتقوم بدورها المطلوب.

وقال عبدالقادر في تصريح صحفي، إنه قدم تنويرا لنائب رئيس المجلس حول أهداف ومهام المفوضية واختصاصاتها والخطة العاجلة للمفوضية فى أعقاب الأحداث التي شهدها السودان جراء تمرد قوات الدعم السريع.

ولفت عبدالقادر، إلى أن اللقاء تطرق إلى قضايا المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان وعدد من القضايا التى تهم المفوضية خلال الفترة المقبلة.

استنفار شعبى وعسكرى فى السودان لمواجهة انتهاكات "الدعم السريع"

تعزز الحكومة السودانية جهود الاستنفار داخل الأوساط الشعبية وكذلك الأجهزة الأمنية لدعم القوات المسلحة لمواجهة انتهاكات قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحق مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة بعد دخول عناصره مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وتهديد عموم السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، في تقرير لها اليوم، أشرف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن مصطفى محمد نور أمس، في بورتسودان على نفرة اللجان المجتمعية، تحت شعار (الأمن مسئولية الجميع) بحضور القيادات العسكرية والمجتمعية.

وأكد نور أن السودان لن يؤتى من قبل ولاية البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن لقاء نفرة اللجان بهدف التنسيق مع اللجان المجتمعية حول كيفية التأمين من الداخل، موضحًا أن مداخل ومخارج ولاية البحر الأحمر مؤمنة بالقوات المسلحة.

وحث نور اللجان المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتبليغ الفوري عن الظواهر الغريبة.

وضمن الاستنفار الحكومي والشعبي، تفقد عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل المكلف رئيس لجنة الأمن بالولاية الارتكازات المتقدمة للقوات المسلحة في القطاع الشرقي لقيادة الفرقة ١٨ مشاة بالولاية، كما اطمأن على جاهزية قوات الاحتياط والمتطوعین، وجاهزيتهم للقتال مع القوات المسلحة وصد أي عدوان على الولاية.