السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير سودانية: «البرهان» يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع «حميدتى»

السودان
السودان

اعلنتت صحيفة سودان تريبيون، اليوم الجمعة،  أن رئيس مجلس السيادة السودانى القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أبلغ منظمة “إيجاد” بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وعقدت منظمة الإيجاد قمة استثنائية حول الأوضاع في السودان حظيت بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وانتزعت القمة موافقة أطراف النزاع العسكري على عقد لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي للاتفاق على وقف إطلاق نار وتهيئة الظروف اللازمة لسلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، إن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، سلم الإثنين الماضي، رسالة مكتوبة من البرهان لرئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا “إيقاد” عبر سفير جيبوتي في المغرب على هامش المنتدى العربي الروسي، تفيد بموافقته على لقاء بعد تحقيق شروطه”.

وأوضح أن الشروط تتضمن وقف إطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

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وفي ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباجين، اليوم الجمعة، إن عدم الاستجابة لمناشدات المنظمة قد يدفعها لإيقاف العديد من خدماتها في السودان.

وكتب “تشاباجين” عبر منصة "إكس": "لا تزال الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الصراع، مضيفا أن الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة للغاية وقد نضطر إلى التوقف عن العديد من الخدمات في الأشهر المقبلة".

وبحسب تقرير لـ“سودان تريبون” اليوم الجمعة، فإن نقابة أطباء السودان، أعلنت عن خروج جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة عن الخدمة.

البرهان محلس السيادة السودان إيجاد منظمة

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