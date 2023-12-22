“جيش واحد.. شعب واحد”.. مسيرات دعم للجيش السوداني بمدينة عطبرة (فيديو)

نشرت الصحيفة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد دعم سكان مدينة عطبرة للجيش السوداني في حربه ضد “الدعم السريع”.

وتحت شعار “جيش واحد شعب واحد”، تعالت هتافات السودانيين خلال مسيرات مؤيدة للقوات المسلحة السودانية.

وذكر البيان أن حشود ضخمة بمدينة عطبرة تخرج في مواكب عفوية مؤيدة للدولة والقوات المسلحة

اليوم الجمعة.

أعمال عنف مستمرة

وبعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع الحرب في السودان في 15 إبريل، لا تلوح نهاية لأعمال العنف في الأفق. فالحرب الأهلية على وشك أن تتحول إلى حرب بالوكالة، وقد تجتذب الحرب على غزة قدراً أعظم من الاهتمام بعيداً عن الصراع الذي لم يكن يحظى باهتمام كبير من جانب المجتمع الدولي حتى من قبل.

من جهتها، قال المحللة السياسية السودانية داليا عبد المنعم، التي تعيش الآن في مصر، مثل 317 ألف سوداني آخر: “إنها حرب منسية”.

وأدت الحرب الأهلية المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى نزوح ستة ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وحتى الآن، تسيطر ميليشا الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور، مما يثير مخاوف من تكرار عمليات التهجير القسري والمذابح على نطاق واسع في المنطقة.



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