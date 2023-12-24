الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية يؤكد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقوماتها لجذب الاستثمارات

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.

وأعرب "نجاتي" عن استعداد مجلس الشيوخ للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ودعا "نجاتي" الهيئة لوضع يدها على الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاحًا لحل الكثير من المشاكل بالمنطقة.

النائب أكمل نجاتي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس الاستثمارات

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