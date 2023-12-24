نائب التنسيقية يؤكد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقوماتها لجذب الاستثمارات

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.

وأعرب "نجاتي" عن استعداد مجلس الشيوخ للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ودعا "نجاتي" الهيئة لوضع يدها على الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاحًا لحل الكثير من المشاكل بالمنطقة.