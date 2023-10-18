النائب أكمل نجاتي: الاحتلال ارتكب جرائم حرب ونفوض الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة

هاجم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين بدءا من جريمة مجزرة بحر البقر وصولا إلى حادث استهداف مستشفى المعمداني بغزة

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وقال النائب أكمل نجاتي: باسمي وبأسماء نواب التنسيقية نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ سلامة ووحدة الأراضي المصرية، مضيفا: “أقول لكل الشعب المصري علينا بالمثابرة حتى تدخل المساعدات" واختتم قائلا: "لبيك غزة لبيك غزة لبيك مصر”.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنساء والأطفال من أهالي غزة.

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصدرت بيانًا اليوم، أكدت فيه أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.

كما أكدت التنسيقية تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري