تنسيقية شباب الأحزاب: الغرب لم يرى ما يتعرض له الفلسطينيين من قتل وإصابات بشكل يومي

أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإعلام الغربي لم يرى ما يحدث داخل قطاع غزة أنه حرب من قوات الاحتلال على شعب أعزل، لكنهم يروا أنها مقاومة لعمل إرهابي مثلما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي ليحوذ على دعم للكيان الصهيوني من دول الغرب ضد فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم الأربعاء، حديث وزير الخارجية الإسرائيلي مع دول الغرب، جعلهم يتضامنون معه وهذا ما يؤكد وضع عدد من الدول علم إسرائيل على مراكزهم الأساسية للدعم ومنهم برج إيفيل وأيضًا أوكرانيا، مؤكدًا أن الغرب لم يرى ما يتعرض له الفلسطينيين من قتل وإصابات بشكل يومي ومتكرر هو عمل يدان حتى بالقانون الدولى.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وكانت أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنساء والأطفال من شعبنا العربي في فلسطين، حيث قام الاحتلال بقصف بربري مجرم على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت التنسيقية أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، وما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك في ذلك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى في ظل صمت المجتمع الدولي، حيث صم المجتمع الدولي الآذان عن صوت القنابل والقتل، وأغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والمدنيين، ولم يستخدم المجتمع المدني إدانات انتهاك حقوق الإنسان إلا بحسب الهوى السياسي لتظهر جليًا ازدواجية المعايير والصمت المتخاذل تجاه جرائم الاحتلال.