بالذكاء الاصطناعي.. أردنية تصمم يوم العودة الفلسطيني

كشفت ساجدة العمري فتاة أردنية التي صممت يوم العودة لفلسطين من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، أن الفكرة بدأت عندما رأت كثرة الدمار الذى أدمى القلوب في قطاع غزة، وكانت ترى دائما الأخبار والأحداث والمشاهد الصعبة.

وقال «العمري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC، إنها قررت تحويل الفكرة من خيال لشئ بصري ملموس، مشددة على أن الجميع يتمنون رؤية هذا اليوم والعودة لفلسطين، مشيرة إلى أنها طالبة في الفرقة الأخيرة بكلية العمارة والتصميم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتابعت ساجدة العمري: «الشعب الأردني لا ينفصل عن الشعب الفلسطيني، وإحنا شعب واحد وليس اثنين، والجميع انتابتهم حالة من الحزن لما يحدث مع أخوتنا في غزة، الذي يجري على أرضهم لا يُرضي أي شخص على الكرة الأرضية».



وعمّ الحداد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على أرواح مئات الشهداء، الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في مدنية غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وجرى تنكيس الإعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بمحافظات الضفة الغربية، تنفيذًا لتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن الحداد العام 3 أيام، وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.