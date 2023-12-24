الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية قناة السويس: استقطاب استثمارات تعاقدية نهائية بـ4.6 مليار دولار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحًا أنها تبلغ 455 كيلو مترًا مربعًا. وكشف عن أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى استغلال نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدًا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة. وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعًا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه تتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات.

وقال: آخر 16 شهرًا تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهايئة بقيمة 4.6 مليار دولار بواقع 97 مشروعًا، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية. 

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