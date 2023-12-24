الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وليد جمال الدين: 70% من دخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعملة الصعبة والدولار

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن 70% من دخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعملة الصعبة والدولار، مما يسهم بشكل كبير جدًا في دعم الاقتصاد المصري. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأضاف رئيس الهيئة أنه من المهم للغاية أن يكون هناك قانون مرن لتحقيق المستهدف، قائلًا: عاوزين تعديل تشريعي من أجل الحماية لبعض الصناعات الوسيطة، وكذلك لزيادة الحوافز للصناعات التي لا يوجد لها مثيل في مصر وغيرها من تلك الأمور، وطالب رئيس الهيئة بأنه لا بد من العمل علي تعديل القانون وبشكل جيد من أجل عمل ترويج جيد للمنطقة لجذب استثمارات في صناعات غير المتواجدة.

من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والممتدة لنحو 460 كيلو مترًا، هي منطقة مميزة.

وأشار الخولي، إلى أنه تم عمل تشريعات خاصة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعيدًا عن البيروقراطية والروتين الذي يتسبب في التعطيل بعض الشيء، مضيفًا: "من حقنا أن نعرف النتائج التي حدثت منذ 9 سنوات".

وأعرب رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن استعداد مجلس الشيوخ لتقديم أي شيء لصالح هذه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلًا: "المخرجات من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقامًا كبيرة وليست أرقامًا تقليدية".

وكشف التقرير عن أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

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