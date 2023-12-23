غدا.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق عقد جلساته العامة غدا الأحد وبعد غدا الاثنين، حيث يناقش المجلس طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير، وعشرون عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشان المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يذكر أن الجلسة السابقة للشيوخ ناقشت تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة " التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.