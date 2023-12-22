أمين سر "حقوق الإنسان بالشيوخ": تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حكومة وشعبا بكامل مؤسساتها، ترفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم بشكل قاطع، ونفوض القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في تصريحات لها، الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطنيين ثابت منذ اللحظة الأولى، كما أن مصر لا تسمح لأحد أن يُملي عليها قرراتها.

وأوضحت “إسحق” أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم «خط أحمر» وهو ما يذكره الرئيس عبد الفتح السيسي في تصريحاته دائما.

وتابعت:« مصر ترفض مخطط الدولة الغربية بتهججير الفلسطنيين قسريا من ارضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن وذلك حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومى لمصرنا الحبيبة».

واختتمت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن الإعلام المعادي للدولة المصرية دائما ما يبث الاكاذيب والشائعات محاولًا تشويه صورتها والاستمرار في محاولات الضغط الفاشلة على الدولة، إلا أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وشعبها العظيم ستظل داعمة ومساندة للاشقاء الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والاغاثية عبر معبر رفح ورفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.