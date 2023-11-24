الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس أمس رسالة قوية لأي مزايد على موقف مصر تجاه فلسطين

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»، مؤكدة أنها كانت معبرة عن الجهود المصرية القوية منذ بداية الأزمة والعدوان على قطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينين، وذلك بعد نجاح الدولة فى التوصل إلى هدنة إنسانية.

يقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية

وأوضحت عليش، فى بيان لها اليوم، أن الشعب المصري يقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لدعم الأشقاء وحماية الأمن القومى المصرى ورفضه تهجير الفلسطينين القسري من أرضهم، مما عبرت عن قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وسيادتها، التي لا يمكن المساس بها وحرصها على عدم تصفية القضية الفلسطينية، بجانب أن كلمة الرئيس حملت رسالة قاطعة وقوية لأي محاولات خبيثة تزايد على موقف مصر، والتأكيد أن معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه المساعدات التى تدخل قطاع غزة.

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"ابدأ" تشارك بالفاعلية الوطنية لدعم فلسطين تحت شعار "تحيا مصر- استجابة شعب"

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المستشفى الميدانى الإماراتى يعبر معبر رفح إلى غزة

وذكرت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر لم تدخر أي جهدا في توصيل كافة المساعدات الإنسانية والقوافل لقطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 12 ألف طن، مما يمثل 80% من المساعدات التى تم إدخالها من مصر، وباقي الـ20% من دول العالم، من خلال منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني والتحالف التنموي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وهو مايبرز أن مصر دائما الشقيقة الكبرى والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.

الدولة استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين

ولفتت النائبة إلى أن الدولة استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح، لتلقى العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، مما يأتي تأكيدا لدور مصر الثابت والفاعل، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، مضيفة أن مصر لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية تحيا مصر وفلسطين قطاع غزة الفلسطينين هدنة انسانية

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