الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يطالب المجتمع الدولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها للأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إحياء مسار حل الدولتين على مدى 30 سنة فكرة استُنفذت ولم تحقق الكثير، مشددًا على ضرورة أن نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية.

 وأكد الرئيس السيسي أن نتائج تعثر مسار حل الدولتين على مدار 30 سنة يقول إننا لا بد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها الأمم المتحدة، متابعًا: "أتصور لو تحركنا في هذا الأمر سيعكس ذلك مسئولية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي".

5 جولات من الصراع سقط خلالها من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدني

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث اليوم عن 5 جولات من الصراع  تمت خلال السنوات الماضية سقط خلالها من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدني أغلبهم من الشباب والأطفال".

الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دائمًا لا يصل إلى تحقيق المأمول

وأشار إلى أن أسباب ذلك هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دائمًا لا يصل إلى تحقيق المأمول وهو وجود دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.

وتابع: "قولنا إننا على استعداد أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وهناك ضمانات بقوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى يتحقق الأمن لكلا الدولتين".

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