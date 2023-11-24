المستشفى الميدانى الإماراتى يعبر معبر رفح إلى غزة

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن المستشفي الميداني الإماراتي بدأ في دخول أراضي غزة عبر معبر رفح البري، فيما تستمر سيارات الإسعاف في نقل الجرحى والمرضى من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية في العريش.

وسبق وأعلن مدير مستشفى الإندونيسي، صباح اليوم الجمعة، وقوع 3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى، واحدة منها خطرة، واعتقال 3 من الكوادر الطبية.

وأشار إلى أنه تم تدمير المولد الكهربائي وجرف ساحات المستشفى خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وأوضح أن قرابة 200 جندي اقتحموا المستشفى وأطلقوا الرصاص على عدد من الأشخاص دون سابق إنذار.

الصليب الأحمر فى غزة: مستعدون لممارسة دورنا الإنسانى طبقًا لاتفاق الهدنة

وفي وقت سابق من اليوم، قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن اللجنة مستعدة لممارسة "دورها الإنساني" مع بدء هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" صباح الجمعة.

وأضاف مهنا أن اللجنة "انطلاقًا من كونها وسيطًا محايدًا، على أهبة الاستعداد لممارسة دورها الإنساني طبقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وينص الاتفاق على تبادل أسرى بواقع الإفراج عن 50 تحتجزهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى، مقابل إطلاق سراح 150 من الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتستمر الهدنة لـ4 أيام تم الاتفاق على أن تدخل القطاع خلالها نحو 200 شاحنة مساعدات، بما في ذلك الوقود.

النونو يكشف عن سيناريوهات الفترة المقبلة

وكشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن كواليس وتفاصيل اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وسيناريوهات الفترة المقبلة، وما بعد الهدنة.

وأعرب "النونو" عن تقديره الجهود المميزة التي تبذلها مصر وقطر التي أدت بالنهاية للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وحول كواليس التوصل لهذا الاتفاق، قال "النونو" إنهم في حماس كانوا على مدار الساعة يتحدثون مع الأشقاء المصريين طوال المرحلة الماضية في هذا الإطار، وكانت هناك حوارات ومفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه الوساطة الكريمة، التي أدت إلى نجاح هذه الوساطة بهذا الاتفاق.