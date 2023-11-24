مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": سيتم إدخال 120 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم إدخال حوالي 60 شاحنة مساعدات أخرى إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل.

كما أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه يجري إدخال 60 شاحنة مساعدات دفعة أولى، وذلك عقب بدء اتفاق الهدنة ودخوله حيز التنفيذ بجهود ورعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

تفتيش شاحنات بمعبر نتسانا قبل دخولها غزة

كما أفادت مصادر للقناة، أنه يتم تفتيش شاحنات بمعبر نتسانا قبل دخولها غزة.

كانت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت بأن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، لافتا إلى أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم في سجن عوفر.

سجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين

وأضافت المراسلة، أن سجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين، مشيرة إلى أن عملية تسليم الأسرى ستتم وفقا لاتفاق الهدنة الذي بدأ تنفيذه الساعة السابعة في قطاع غزة، والذي تم برعاية وجهود مصرية قطرية وأمريكية.

جدير بالذكر أن الطيران الحربي والاستطلاعي للاحتلال، انسحب من جنوب قطاع غزة.