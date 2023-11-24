الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ابدأ" تشارك بالفاعلية الوطنية لدعم فلسطين تحت شعار "تحيا مصر- استجابة شعب"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شاركت المبادرة الرئاسية الوطنية "ابدأ" فى الفاعلية المصرية لدعم فلسطين، والتي تحمل شعار" تحيا مصر - استجابة شعب"، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي أمس الخميس 23 نوفمبر 2023 بحشود كبيرة من المواطنين المصريين من مختلف الشرائح إيمانا منهم بكل ما يقوم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من جهود لدعم أهالى قطاع غزة وإيمانا بالقضية الفلسطينية وأثبتوا أن الشعب المصري يصطف حول قيادته لتقديم كل مايلزم من مساعدات إنسانية، والتأكيد أننا قيادة وشعبا ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية.

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