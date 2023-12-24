الحرب على غزة تُخفى شجرة الميلاد من كنائس فلسطين (تقرير)

تبدأ الكنائس المسيحية الفلسطينية ، اليوم الأحد، في إحياء الشعائر الدينية بعيد الميلاد المجيد، بعد إلغاء كل الاحتفالات وأجواء البهجة والفرحة المعتادة، إسنادًا وتضامنًا مع الأهالي في قطاع غزة.

غابت شجرة الميلاد وحلت مكانها مغارة

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، خلت ساحة المهد التي سيتم على بلاطها استقبال البطريرك بير باتستا بيتسابالا، من كل مظاهر الاحتفالات، لمناسبة عيد الميلاد، فغابت شجرة الميلاد وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض"، واختفت الزينة في الشوارع والأحياء.

الميلاد يأتي في وقت يعاني الشعب من ظلم وقهر الاحتلال

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا إن الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هى رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

من جانبه، قال راعي طائفة اللاتين الأب رامي عساكرية: نحن نعيش ظروفًا صعبة، وعليه قرر مجلس الأساقفة تفادي الاحتفالات الظاهرية للميلاد، والتركيز على الصلاة من أجل أن يحل السلام وإيقاف الحرب في هذه الأيام المقدسة.

وأضاف "عساكرية" أن بيت لحم ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية في مثل هذه الأيام المباركة، إنها حزينة، أهلها فقدوا أشغالهم وهناك مخاوف، لهذا نحن بحاجة للصلاة.

مدير عام شرطة محافظة بيت لحم

من جهته، قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد أبوالرب إنه تم نشر ما يقارب 370 عنصرًا ما بين ضباط وأفراد لتأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث تم إغلاق جميع مداخل ساحة المهد أمام حركة المركبات بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا من هذا اليوم، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، مع إبقاء شارع المهد من مفترق نيسان وحتى البناشر مفتوحًا بشكل جزئي أمام حركة المركبات.

وأهاب بالمواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة.

المجموعة المنظمة لإحياء الشعائر الدينية

وقال قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لإحياء الشعائر الدينية بأعياد الميلاد، جورج قنواتي إن أربع مجموعات ستشارك وتتقدم دخول موكب البطريرك بتعداد 200 كشاف، وهى الطليعة من بيت لحم، والبابوية من بيت جالا، واللاتين من بيت ساحور، والمنظمة مجموعة كشافة تراسنطة التي ستشارك بكامل أفرادها في الاستقبال.

وأضاف "قنواتي" أن أعضاء الكشافة سيرفعون العلم الفلسطيني ويحملون يافطات كتبت عليها بلغات مختلفة عبارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.