الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكوى لمحاكمة 4 آلاف جندى إسرائيلى من أصول فرنسية لارتكابهم جرائم حرب فى غزة

جرائم حرب غزة
جرائم حرب غزة

تقدم النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبيه "توما بورتيه" أمس السبت، بشكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية متهمًا الجنود، بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل تورط فرنسيين في جرائم حرب بغزة

وقال النائب في تغريدة له على حسابه في منصة "إكس" إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يرتكبون في  قطاع غزة والضفة الغربية جرائم حرب، ولمواجهة هذه الجرائم اتصلت بالمدعي العام بموجب المادة 40 وذلك لإجراء تحقيقات تتعلق بمسئولية 4 آلاف فرنسي إسرائيلي موجودين في غزة الآن.

وقال النائب إن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسئولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانونين الدولي والفرنسي.

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

وفي اليوم الـ79 من العدوان على قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تستهدف بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنًا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

غزة جرائم حرب إسرائيلي فرنسا توما بورتيه

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