الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 3 قوافل طبية بالمجان اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إطلاق 3 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق أبو الريش قبلي مركز أسوان بمحافظة أسوان، بنجر 1 مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، الكفاح مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

القوافل يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية فى قرى محافظة دمياط

أبرز التخصصات بالقوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في: الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات قوافل "حياة كريمة"

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 197 ألفا و646 مواطنا، من خلال 147 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألفا و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

الصحة قوافل طبية المناطق النائية الخدمات الصحية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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