الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل خريطة القوافل الطبية المجانية في قرى محافظة دمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

انطلقت القوافل العلاجية لشهر نوفمبر الجاري بمحافظة دمياط، تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.

بدأت القوافل العلاجية من مركز كفر سعد في المرابعين وقرية النصر خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجارى، واتجهت لقرية أبى راشد وتستمر حتى اليوم الخميس، ثم تنتقل إلى أبو سعادة الكبرى التابع لذات المركز لمدة يومين حتى منتصف نوفمبر.

تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها في عزبة حماد التابعة لكفر البطيخ يومي 17 و18 نوفمبر وبعدها إلى مركز فارسكور بعزبة العمدة وتستمر على مدار الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، ثم تختتم نهاية الشهر بقرية الأربعين يومى 29 و30 نوفمبر.

 التوسع في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بدمياط

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، عن التوسع في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بالرعايات المركزة بجميع مستشفيات المحافظة.

وصرحت مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة الدكتورة دعاء المحلاوي، بأنه تم علاج ٧٥% من مرضي الرعايات المركزة تحت مظلة العلاج الاقتصادى، حيث تم استصدار قرارات عدد  ٣٨٦  قرار علاج  بالرعاية المركزة على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر باجمالي قيمة ٣٨٥٠٠٠٠ جنيه.

جاء ذلك إلى جانب إصدار ٨٠٠٠٠ قرار للعلاج على نفقة الدولة بشهر اكتوبر بإجمالي قيمة ١١ مليون جنيه تشمل قرارات العلاج الخارجى والعلاج بالأقسام الداخلية وجلسات الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن الحملة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدًا أن القطاع الصحي فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى لتحقيق رؤية "مصر 2030".

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