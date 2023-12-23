بعد استشهاد 100 صحفي فلسطيني.. هبة جلال: "فين منظمات حقوق الإنسان؟"

سلطت الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الضوء على تصريح نقيب الصحفيين الفلسطنيني ناصر أبو بكر، والذي أكد أن 100 صحفي فلسطيني أستشهد خلال الحرب على غزة.

قالت جلال، خلال تقديمة برنامج "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية المحور، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف الصحفيين، من أجل عدم إيصال الحقيقة والإنتهاكات التي يمارسها الكيان السهيوني.

وتسألت هبة جلال، عن منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية، من كل هذه الإنتهاكات، حيث قارنت تعامل هذه المنظمات عندما أثارت الدول عندما حدث الهجوم على صحيفة "شارل أبدو" الفرنسية.

ونوهت، أن الصحفيين في الحرب على غزة، هو هدف لإسرائيل وذلك للتعتيم الإعلامي علي المجازر التي ترتكب بشكل يومي في حق الشعب الفلسطيني.