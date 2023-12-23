السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتشار حشرة البق في مدرسة لغات بالقاهرة يثير الذعر بين أولياء الأمور (فيديو)

البق
البق

سلط برنامج "90 دقيقة" الضوء على خبر إنتشار حشرة البق، في أحد مدراس اللغات بالقاهرة، حيث قالت ليلى نصر، أحد أولياء الأمور، أن الحشرة تحولت لوباء في المدرسة.

وأضافت ولية أمر أحد الطلاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية المحور، أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة، بسبب إصابة العديد من الطلاب بسبب هذه الحشرة.

وأشارت، أن الطب الوقائي عند حضوره للمدرسة، أكد على عدم وجود حشرات، الامر الذي أثار دهشة الكثير من أولياء الامور، خاصة بعد إنكار الإدارة الواقعة.

على الفور، تكاتف الأهالي من أجل رش المدرسة بالمبيدات، مؤكدة أن المدرسة تغافلت عن الإصابات، وأن المدرسة تحتاج إلى رش بالمبيدات ثلاث مرات متتالية، المرة الواحدة تتكلف 10 الاف جنية.

حشرة البق مدرسة لغات 90 دقيقة فضائية المحور المحور

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