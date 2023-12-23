القومي للإعاقة: أول مرة يتم اختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان

قال الدكتور خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس تم إنشاءوه عام 2012 بقرار من مجلس الوزراء، وهو مهتم بحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وأضاف المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن لإصحاب الإعاقات الحق في الإستفادة بالمدارس الخاصة بهم في كافة المجالات.

وأشار "حنفي"، أن من الإختصاصات الخاصة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، هو إبداء الرأي في القوانين والقرارات الخاصة بذوي الإعاقة بكل أنواعها.

ونوه المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة في مصر، تقدر بـ10.7 من إجمالي سكان مصر، وهذا يتطلب ضرورة وضع سياسات تخدم هؤلاء الأشخاص.

أكد المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن أول مرة في تاريخ مصر، يتم إختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.