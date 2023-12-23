السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسى أعاد الحياة لذوى الهمم

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت جهودًا غير مسبوقة، على مدار التسع سنوات الماضية، حيث أكدت أن ذوي الهمم اقتحموا كافة المجالات بقوة.

وأشارت، إلى أن كم الاستحقاقات التي حصلت، أمر لا بد أن يشكر عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم في إظهار هذه الفئة من المجتمع للنور والمشاركة في كل المجالات.

ونوهت "مبدي"، بأن الاحتفالية الخاصة بـ"قادرون باختلاف"، من المقرر لها الشهر القادم، مشيرة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تبرز قدرات ذوي الهمم.

وتابعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الدولة أقرت عددًا من القوانين التي تخص ذوي الهمم، وتفعيلها والمراقبة الفعالة على تنفيذها.

الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية الرئيس السيسي الدكتورة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية اكسترا نيوز يس عبد الفتاح السيسي

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