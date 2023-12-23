بعثة الأهلي تصل أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وكان الأهلي قد توج ببرونزية كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر، بمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء الأثنين المقبل، ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر يوم 28 ديسمبر على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة مُطالبًا بتأجيل مباراتي السوبر المصري لمدة 24 ساعة إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

اقرأ أيضا.. كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلي

بعثة الأهلى تتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر للإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة جدة في طريقها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وأنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، وأقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل.

كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلي

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بداية الموسم الجاري كانت قاسية للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف أخرى بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الجهد المبذول حاليًا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض الصدفة، الموسم الحالي مختلف لقد أخذنا وقت طويل حتى نقوم ببناء الفريق حتى يصبح واقفًا على قدميه مجددًا".

وأضاف: "بداية الموسم الحالي كانت قاسية جدًا علينا، دخلنا في ضغط مباريات كثير جدًا مع سفريات كثيرة بسبب أفريقيا".

وتابع: "واجهنا فرق كبيرة في أفريقيا منذ بداية الموسم ولم يكن لدينا وقت كافٍ للتدريب والاستعداد ولم نستطع بناء الفريق بشكل جيد".