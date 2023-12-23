السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل استهداف سفينة بطائرة مسيّرة قبالة سواحل الهند

ممرات البحر الأحمر
ممرات البحر الأحمر

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أن هجومًا أدى إلى اندلاع حريق على متن سفينة.

فيما أشارت شركة "أمبري"، البريطانية للأمن البحري، إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل".

ولفتت شركة "أمبري" البريطانية، إلى أن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مُسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند، مما أدى إلى نشوب حريق.

وأشارت إلى الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة، مضيفة: السفينة تابعة لإسرائيل، وتوقفت آخر مرة بالسعودية، وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

إخماد حريق بالسفينة جراء الهجوم

كانت قدأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن أن مُسيّرة تهاجم سفينة جنوب غرب الهند، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت هيئة التجارة البحرية البريطانية إلى إخماد حريق بالسفينة جراء الهجوم، منوّهة بأنه لا إصابات بين أفراد طاقم السفينة.

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عمليات التجارة البحرية البريطاني علم ليبيريا مرتبطة بإسرائيل ميليشيات الحوثي طهران البحر الاحمر

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