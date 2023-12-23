السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

البحر الأحمر
البحر الأحمر

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن البحر الأبيض المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك. 

وأضافت: مع استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين على واشنطن وحلفائها عليهم توقع إغلاق ممرات مائية أمامهم  وعليهم أن ينتطروا إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وبقية الممرات المائية.

الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة الأسابيع المقبلة

وسبق وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة للانتقال للمرحلة الثالثة من عمليته في قطاعغزة.

الحرب فى غزة

ووفقا لما نقلته صحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن المرحلة الثالثة من الخطة الإسرائيلية تقضي بالانسحاب من العمليات البرية وتقليص عدد قوات الاحتياط وبعض القوات النظامية، ومنحها راحة، والتحول إلى أهداف محددة تستهدف اغتيال قيادات المقاومة، إضافة لإقامة شريط أمني عازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة.

 وقالت هيئة البث: إن جيش الاحتلال يسيطر على معظم أنحاء شمال قطاع غزة، باستثناء الدرج والتفاح، ويواصل معركته البرية في الجنوب قرب خان يونس ورفح ببطء شديد نظرا للمقاومة العنيفة.

وتابعت: العمليات في الجنوب تستهدف اغتيال قادة حماس ومحاولة الامتناع قدر الإمكان عن التسبب بمصرع المحتجزين لدى المقاومة.

إيران البحر المتوسط جبل طارق جرائم حرب اتهام ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

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