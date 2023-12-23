منظمة التعاون الإسلامى ترحب بقرار مجلس الأمن الدولى وتدعو لتنفيذه فورًا

رحبت منظمة التعاون الاسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، من جملة أمور، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

العدوان العسكرى الإسرائيلى

كما جددت دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تدمير 5 دبابات إسرائيلية

وفي وقت سابق أعلنت حركة المقاومة "حماس"، أن عناصرها تمكنوا من تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها، بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح السبت، أن عناصرها زرعوا تلك الصواريخ في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد، وفجروها فور وصول الآليات للمكان.

مخيم جباليا

وفي وقت سابق، قالت إن أحد عناصرها أجهز على 4 جنود إسرائيليين من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية خاصة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، كما تمكنوا من استهداف قوات النجدة التابعة للقوة الإسرائيلية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأوقعوهم جميعًا بين قتيل وجريح.

وأفادت القسام بأن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس، مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن عناصرها استخدموا خلال الاشتباكات عبوات العمل الفدائي، وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات.

الاشتباكات ما زالت مستمرة

وأكدت أن عناصرها أوقعوا خلال الاشتباكات عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، قائلة إن الاشتباكات ما زالت مستمرة.