الحوثي: ضغوط أمريكية تمارس على شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها

قالت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم السبت، إن أمريكا ترتكب “حماقة” بتشكيلها التحالف البحري العسكري الدولي.

وأوضح عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي حزام الأسد، إلى أن المسار العسكري الأمريكي جاء هذه المرة على هيئة تشكيل تحالف دولي، والذي يعد إحدى حلقات الشر الأمريكية في المنطقة.

سفن العدو الإسرائيلي

وأشار أن الحوثي جاهز بالمرصاد وستكون لديه خيارات مفاجئة للتعامل مع ذلك، معتبرا أن الموقف الأمريكي الأخير بتشكيل تحالف دولي لحماية سفن العدو الإسرائيلي ليس مفاجئًا، كون واشنطن تعتبر المتصدر الأبرز في مشهد العدوان على غزة.

وأضاف أن قيادة الحوثي وضعت معادلة عادلة، وهى أن عمليات قواتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ كيان العدو مرهونة بوقف العدوان وفك الحصار عن أهل فلسطين في غزة.

حركة الملاحة في ممرات البحر الأحمر

وصرح بأن حركة الملاحة في ممرات البحر الأحمر وباب المندب تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، قائلًا إن عمليات الجماعة لا تستهدف غير السفن الإسرائيلية أو المتوجهة الى موانئ الكيان.

وذكر أن هذا التحالف وُلد هزيلا؛ لم يفرضه الواقع أو الضرورة، ولا يمتلك الأسس أو المرجعيات، وكل غايته حماية السفن الإسرائيلية في الوقت الذي يقتل أكثر من مليوني إنسان في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي.

الدول المطلة على البحر الأحمر

ولفت إلى أن التحالف يفقد إطاره ومحتواه الشكلي، لأن تفهّم الدول المطلة على البحر الأحمر حال دون المشاركة الفعلية أو المعلنة لها، بالرغم من حجم الضغوط الأمريكية التي مورست عليها، وفقًا لتعبيره.