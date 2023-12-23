السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي.. و18 شهيدا جراء استهداف منازل بالنصيرات

قصف
قصف

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة، وهناك نحو 18 شهيدا جراء استهداف منازل بالنصيرات وسط القطاع.

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2كم شرقي قطاع غزة.

الاحتلال يحظر دخول المساعدات

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إلى أن 70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت بشكل كامل، وأيضًا تدمير 25% من منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بأن الاحتلال يحظر دخول المساعدات للكثير من المناطق بالقطاع.

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