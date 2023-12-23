السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات مكثفة تستهدف شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

غارات اسرئيلية على
غارات اسرئيلية على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل عن غارات مكثفة تستهدف شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

40 شهيدا في خان يونس جنوبي القطاع

وأسفرت الغارات عن 40 شهيدا في خان يونس جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا في المناطق الشرقية بمدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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