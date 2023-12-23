السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 وأبرز الرسائل للتهنئة

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

ويحرص جميع المسلمون من كل عام على تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، وذلك عن طريق إرسال صور ورسائل تهنئة من أجل مشاركة إخواتنا الأقباط باحتفالاتهم بمناسية عيد الميلاد المجيد.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين في كل مكان لمعرفة موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024 لإرسالها للأهل والأصدقاء رسائل  تعبيرًا عن الحب والفرحة بمناسبة العيد.

txt

موعد حلول عيد الميلاد المجيد عام 2024 وأثر السنة الكبيسة

موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024

ومن المقرر أن تكون أول إجازة رسمية مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد 2024، وتوافق أول إجازة في العام الميلادي الجديد 2024 يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، وبعد ذلك إجازة ثورة 25 يناير.

موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024 وأبرز الرسائل للتهنئة

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024

  • قبل رن الأجراس وقبل بدء القداس حبيت أهنئ أغلى الناس بعيد الميلاد المجيد.
  • لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا بس نقولهم كل سنة وأنتم طيبين.
  • بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024.. جيت أسابق الساعات عشان أقولك عيد ميلاد مجيد.
  • يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.
  • في عيد الميلاد المجيد 2024 أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا.
  • بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024.. عيد سعيد عليكم وعلينا.
  • يا شبيه القمر يا أرق من الزهر كل عام وأنت بخير بمناسبة العيد المجيد يا أغلى ناسى والبشر.
  • من بستان يسوع وريحانه أهديك الورد بكل ألوانه وأهنيك بالعيد قبل أوانه.
  • نفسى أكون بابا نويل وأجي فى نص الليل واقولك happy new year.
  • للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود وليك تهنئه ملهاش حدود.
  • خليك جاهز يمكن في عيد الميلاد تنقص الكمية ونحتاجك المرسل: مصنع العسل.
  • الصداقة كنز الكنوز.. الحمد الله على نعمة وجودكم في حياتي.
  • مضت أعوام وكبرنا معا ما بين الطفولة والشباب كل عام وأنتم بخير.

قد يهمك أيضا:

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

324 طائرة وصلت العريش منذ حرب غزة حملت على متنها 9721 طنًا من المساعدات

عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد 2024 عيد الميلاد رسائل تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إجازة عيد الميلاد المجيد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023

أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية

أخبار فاتتك| كولر يهدى ميدالية الأهلي للجماهير.. وخسائر كبيرة للاحتلال منذ الاجتياح البري

في آخر تحديث له.. سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر في البنوك المصرية

في آخر تحديث له.. سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

نسألك الهداية وتيسير الحال.. دعاء السنة الجديدة 2024 المستجاب

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

للحد من انتشاره.. ضوابط الوقاية من متحور كورونا الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟