وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب



استعرض الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والذي عُقد بقاعة اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

في بداية الاجتماع، هنأ د.مصطفى رفعت عددًا من القيادات الجامعية، منهم د.أحمد رجب لتوليه منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ود.ماجد شعلة لتكليفه بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادتهما المزيد من التقدم والازدهار.

استمع المجلس إلى عرض عن منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، قدمه د.عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون أنظمة التحول الرقمي، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار، حيث تضمن العرض بعض الإحصائيات عن إجمالي الأنشطة الطلابية المدرجة بالمنصة، والتي بلغت 43698 نشاطًا طلابيًّا، وبلغت الأنشطة المستقبلية التي تم إدخالها بالمنصة 25946 نشاطًا للعام القادم 2024.

كما تضمن التقرير خطوات تطوير المنصة، والتي شملت إضافة خريطة زمنية لعام 2024 مقسمة بالشهور، توضح تقسيم الأنشطة، سواء القمية أو أنشطة التوعية أو الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعة على مدار العام الجامعي القادم، كما تم إضافة تقارير وفيديوهات بإنجازات الجامعات في مجالات الأنشطة الطلابية، والتي تُتيح لزوار موقع المجلس الأعلى للجامعات قراءة ومشاهدة إنجازات الجامعات في هذا الشأن.

كما أشار التقرير إلى مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات الهامة منها:

• التأكيد لدى السادة نواب رؤساء الجامعات بضرورة الاهتمام بأنشطة التوعية، التي تُوضح أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

• اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية التي تٌقام على مستوى كل جامعة، بالإضافة إلى أنشطة التوعية، اعتبارًا من ديسمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024.

• اعتماد خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات، وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري، ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، التغيرات المناخية، وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة) وذلك خلال الفترة من شهر فبراير حتي شهر مايو 2024 .

• اعتماد المحتوى التفاعلي حول حرب أكتوبر 1973 المعد من خلال مركز رعاية الموهوبين بجامعة بنها، وتعميمه علي الجامعات الحكومية المصرية؛ لتوعية الطلاب؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

أحيط المجلس علمًا بتقرير جامعة بنها حول إنجازات مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، وذلك في الفترة من يوليو 2022 حتي أكتوبر 2023.

كما أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة طنطا استضافة عدد من المسابقات والبطولات القمية، منها (المسابقة القمية التاسعة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "حكاية صورة")، و(المسابقة القمية الثالثة لمسابقة "أحسن فيديو")، ابتداءً من شهر ديسمبر 2023 وحتى آخر شهر مارس 2024 على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى إقامة بطولة كمال الأجسام على مستوى الجامعات المصرية يوم 19/12/2023، وبطولة رفع الأثقال على مستوى الجامعات المصرية، خلال النصف الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بورسعيد تنظيم مسابقة فنية بين طلاب الجامعات في مجال الغناء والعزف الفردي، بحرم جامعة بورسعيد؛ لتكون نواة لإنشاء أوركسترا لوزارة التعليم العالي، وذلك خلال إجازة منتصف العام.

وافق المجلس على إقامة برنامج تدريبي لطلاب الجامعات العربية والمصرية، يكون تحت إشراف كل من اتحاد الجامعات العربية، ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع جامعة الأقصر، حيث تم اقتراح عنوان للبرنامج التدريبي، وهو (إعداد قادة الوطن العربي) تحت شعار (Leaders 2030) خلال الفترة من 27/1/2024 وحتي 1/2/2024.

ووافق المجلس على عقد مسابقة خاصة بالمشروعات القومية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ لحث الطلاب على تكثيف الزيارات الميدانية لتلك المشروعات، والتعرف على حجم الإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتي تم تشكيلها وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، وذلك برئاسة د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وعضوية كل من السيد مساعد وزير التعليم العالي للحياة الجامعية والتنمية المستدامة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، قناة السويس، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي) مع ضم ممثلين عن الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، على أن يُراعى التمثيل الدوري للجامعات بهذا التشكيل سنويًّا.