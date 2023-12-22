رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف جهود الدولة في تطوير ملف التعليم العالي

تحدث الدكتور محمد خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سابقا، عن جهود الدولة المصرية في تطوير ملف التعليم العالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي المتميز؛ لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن ملف تدويل التعليم يعد أحد الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي.



وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.