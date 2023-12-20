الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد حلول عيد الميلاد المجيد عام 2024 وأثر السنة الكبيسة

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد يوم 7 من شهر يناير المقبل، وكان من المفترض أن يحتفل الأقباط بالعيد في 2024 يوم 8 يناير، وللأمر قصة تتمثل في حلول السنة الكبيسة مرة كل 4 سنوات.

أثر السنة الكبيسة

وعلى إثر حلول السنة الكبيسة صام الأقباط صوم الميلاد متاخر يوما واحدا فقط إذ صاموه يوم 26 نوفمبر بدلا من 25 نوفمبر كعادتهم السنوية، وبحساب مدة الصوم التي تستغرق 43 يوما، يتضح أنه من المفترض ان يحتفل الاقباط يوم 8 يناير، الا انه نتيجة الثقافة العامة بحلول عيد الميلاد يوم 7 يناير، فتعالج الكنيسة الأمر من خلال الاحتفال بالعيد شعبيا يوم 7 يناير بشكل طبيعي، لا سيما وان يوم 7 اجازة رسمية في الدولة، الا ان القراءات الكنسية تتلى على مدار يومي 7 و8 يناير.

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صوم عيد الميلاد المجيد

ويمر الأقباط حاليا بفترة صوم الميلاد، الذي يعتبر ضمن اصوام الكنيسة ذات الدرجة الثانية، التي تسمح الكنيسة القبطية الارثوذكسية وفق طقوسها بتناول الماكولات البحرية خلاله مثل الاسماك وخلافه.

وتنقسم أصوام الكنيسة إلى صومين الأول دور الدرجة الأولى وهو الأكثر زهدا ونسكا وبه 4 أصوام هم الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة وصوم أهل نينوى المعروف شعبيا بصوم يونان والذي يستغرق 3 أيام وتسبق الصوم الكبير بأسبوعين وصوم البرمون الذي يسبق الأعياد مباشرة وصوم الأربعاء والجمعة الذي يصام طول العام تذكارا لخيانة يهوذا الاسخريوطي للمسيح يوم الأربعاء السالف للقيامة، وتذكارا أيضا لصلب السيد المسيح يوم الجمعة السالف لنفس المناسبة.

بينما اصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد اذلي يحل في 25 نوفمبر من كل عام فيما عدى السنة الكبيسة اذ يحل خلالها يوم 26 نوفمبر، وصومي الرسل والسيدة العذراء.

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