"الطريق إلى المعرفة عند أبو الحسن الشاذلي" في ندوة لريم بسيوني الخميس

تستضيف قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، الكاتبة الروائية د.ريم بسيوني، في ندوة تحت عنوان "الطريق إلي المعرفة عند أبو الحسن الشاذلي"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل.

يأتي ذلك ضمن سلسلة محاضرات تاريخ الصوفية وتأتي الندوة حول كتب الدكتور ريم بسيوني من كتاب "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة، كتاب "ماريو وأبو العباس".

عن ريم بسيوني

هى كاتبة وروائية من مواليد الإسكندرية، وأستاذة في الجامعة الأمريكية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على الماجيستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في علم اللغويات.

وعملت كأستاذة للأدب واللغة في جامعة يوتا الأمريكية، كما تكتب القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية.

ونالت ريم العديد من الجوائز مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، كما حصدت جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة الدولة التفوق، فرع الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية، وغيرها من التكريمات.

ولها العديد من الأعمال الروائية، مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، التي ترصد فيها 3 حكايات للعلاقات بين المماليك وبعضهم البعض، وبينهم وبين طبقات الشعب المصري، وأخيرا بين الجميع والعثمانيين، ورواية "القطائع ثلاثية ابن طولون".

عن مركز الحرية للإبداع الفني:

يعد مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية من أقدم المراكز الثقافية في مصر وهوأول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية.

ويسعى المركز، إلى أن يكون ملتقى لأهالي الاسكندرية من آدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يتيح لهم البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

وتعود فكرة بناء مركز الحرية للإبداع، إلى عهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليا شارع صلاح سالم).

في عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعًا للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الاثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.