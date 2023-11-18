السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد وصولها للقائمة الطويلة بـ"زايد للكتاب".. كيف أرخت ريم بسيوني للقاهرة في "ثلاثية الفاطميين"؟

رواية الحلواني..
رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"

وصلت رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" للكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022، إلى القائمة الطويلة لفرع "الآداب" في جائزة الشيخ زايد للكتاب، ووصل بجانبها من مصر أيضا رواية "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، للكاتب الروائي عزت القمحاوي، ، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية مطلع العام الجاري 2023؛ وذلك ضمن 13 عنوانا من 9 دول هي: مصر، الأردن، لبنان، تونس، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، والبحرين.

رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"

وتدور أحداث رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" حول ثلاث شخصيات أثْروا التاريخ المصري بالكثير من المواقف التي ما زالت خالدة في ذهن المصريين بما تركوه من آثار؛ حيث تبدأ الرواية بالقصة الأولى التي تحكي عن جوهر الصقلي، مؤسس القاهرة، والقائد العسكري الكبير، وأحفاده الذين تابعوا مسيرته بما صنعوا من حلوى تميزت بها الفترة الفاطمية في مصر. 

بينما تدور القصة الثانية حول شخصية بدر الجمالي، القائد الأرمني والي عكا، الذي استعان به المستنصر بالله الفاطمي في القضاء على آثار الشدة المستنصرية، وأعاد الحياة إلى طبيعتها في مصر بعد أن عينه رئيسًا للوزراء وقائدًا للجيوش، فأحبه المصريون لما نشره من عدل وتنظيم في مصر. 

أما القصة الثالثة والأخيرة تدور حول شخصية صلاح الدين الأيوبي؛ ذلك الكردي الذي نجح في حماية مصر من الصليبيين، وكيف حكم مصر بعد القضاء على الفاطميين وعلى مذهبهم الشيعي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 في مركز أبوظبي للغة العربية لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، وذلك بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

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