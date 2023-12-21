الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الدولة تسير ببطء لكنها تتقدم وهذه نقطة مهمة جدًا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إن المواطن يُريد أن يطمئن على عدد من الملفات مع دخولنا فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الباز: مصر دولة لديها ثوابت وأهداف واضحة

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس:"ما يُطمئن طوال الوقت هو أن مصر دولة لديها ثوابت، أهدافها واضحة وثوابتها واضحة وطوال الوقت تعمل وهي تضع تلك الثوابت أمام عينيها وتحقق أهدافها رغم المشكلات والأزمات التي قد تحدث".

وتابع: "حتى وإن كنا نسير ببطء لكننا نتقدم وهذه نقطة مهمة جدًا، وهي أننا لا نرجع إلى الخلف"، مشيرًا إلى أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أجرى دراسة بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، وتقول إن هناك 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الثالثة.

وأشار إلى أن التحديات الخارجية التي تواجه مصر والرئيس السيسي يعمل بالفعل عليها لها انعكاس داخلي، موضحًا أن أول تحدٍ هو إيقاف العدوان على غزة والسعي لإقامة دولة فلسطينية، ومنع سيناريو التوطين وهذه قضية كبيرة جدًا.

ونوه بأن أزمة 7 أكتوبر أصابت الجميع، مؤكدًا: أن "مصر لها وضع مختلف مع الأزمة في فلسطين بحكم الجوار الجغرافي والدور القومي والعلاقة بفلسطين والثوابت الإنسانية ومصر ليست دولة (ندلة)، بمعنى أننا نؤدي مسئولياتنا حتى لو لدينا مشكلات".

محمد الباز مصر فلسطين القضية الفلسطينية الرئيس السيسي السيسي

مواد متعلقة

"الباز": الانتخابات الرئاسية أثبتت أن الاختلاف لا يعنى العداء

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة