محمد الباز: الدولة تسير ببطء لكنها تتقدم وهذه نقطة مهمة جدًا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إن المواطن يُريد أن يطمئن على عدد من الملفات مع دخولنا فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الباز: مصر دولة لديها ثوابت وأهداف واضحة

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس:"ما يُطمئن طوال الوقت هو أن مصر دولة لديها ثوابت، أهدافها واضحة وثوابتها واضحة وطوال الوقت تعمل وهي تضع تلك الثوابت أمام عينيها وتحقق أهدافها رغم المشكلات والأزمات التي قد تحدث".

وتابع: "حتى وإن كنا نسير ببطء لكننا نتقدم وهذه نقطة مهمة جدًا، وهي أننا لا نرجع إلى الخلف"، مشيرًا إلى أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أجرى دراسة بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، وتقول إن هناك 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الثالثة.

وأشار إلى أن التحديات الخارجية التي تواجه مصر والرئيس السيسي يعمل بالفعل عليها لها انعكاس داخلي، موضحًا أن أول تحدٍ هو إيقاف العدوان على غزة والسعي لإقامة دولة فلسطينية، ومنع سيناريو التوطين وهذه قضية كبيرة جدًا.

ونوه بأن أزمة 7 أكتوبر أصابت الجميع، مؤكدًا: أن "مصر لها وضع مختلف مع الأزمة في فلسطين بحكم الجوار الجغرافي والدور القومي والعلاقة بفلسطين والثوابت الإنسانية ومصر ليست دولة (ندلة)، بمعنى أننا نؤدي مسئولياتنا حتى لو لدينا مشكلات".